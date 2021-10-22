Ранее судимый за убийство мужчина напал на женщину в Новосибирске

Новосибирск, 22 октября. Прохожие спасли жительницу Новосибирска от насилия мужа-садиста.

Семейная драма разыгралась ночью в Заельцовском районе. Спасаясь бегством, женщина с рассеченным лицом выбежала на проезжую часть на улице Георгия Колонды и привлекла внимание проезжающего автомобиля. В машине оказались неравнодушные люди, они остановились и вызвали скорую помощь и полицию. Позже выяснилось, что потерпевшая — жертва домашнего насилия, а ее сожитель ранее сидел за убийство.

«22 октября в полицию поступило сообщение об уличном конфликте в Заельцовском районе. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали сожителя женщины, нанесшего ей телесные повреждения. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый за убийство житель Калининского района 1984 года рождения. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее под окнами жилого дома на улице Челюскинцев прохожие обнаружили тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты.