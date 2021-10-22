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Мужчина с женщиной выпали из окна высотки в Новосибирске

Происшествия
Мужчина с женщиной выпали из окна высотки в Новосибирске
СК по Вологодской области  / 

Новосибирск, 22 октября. Тела молодых мужчины и женщины найдены утром в Железнодорожном районе.

Страшную находку под окнами жилого дома на улице Челюскинцев нашли рано утром случайные прохожие. Предположительно, пара выпала из окна высотки.

«Около 8:41 по местному времени в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приблизительный возраст погибших 30-35 лет.

Ранее жители нескольких домов Железнодорожного района заявили об угрозе рейдерского захвата недобросовестной управляющей компанией, нападении на уборщицу и множественной фальсификации документов.

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