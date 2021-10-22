Крупный пожар на складе ликвидировали новосибирские спасатели

Новосибирск, 22 октября. Пожар на складе произошел в Заельцовском районе.

Сообщение о возгорании кирпичного трехэтажного здания по улице Дуси Ковальчук, 1 корпус 12 поступило в экстренную службу в 22:33 по местному времени 21 октября. На место выехала усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений. Горело помещение на втором этаже складского здания на площади 80 квадратных метров.

«Звенья газодымозащитной службы совместно с тушением пожара провели разведку помещений поэтажно для проверки на возможное наличие людей. Плотное задымление и высокая температура, а также сложная планировка внутри осложняли работу пожарных. Для бесперебойной подачи воды сотрудники МЧС России проложили магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов. Всего на реагирование задействовано 55 человек и 16 единиц техники», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа. Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее житель Новосибирска получил глубокие ожоги тела при пожаре автомобиля на автопарковке жилого дома в Ленинском районе.