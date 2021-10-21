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Полиция организует проверку по факту драки около общежития в Новосибирске
Происшествия
Полиция организует проверку по факту драки около общежития в Новосибирске
pixabay.com

Новосибирск, 21 октября. Полиция Новосибирска проверит обстоятельства инцидента, произошедшего около одного из общежитий местного педагогического университета. Об этом сообщил представитель управления МВД по области.

Согласно известной информации, инициаторами конфликта стали несколько мужчин. Они подъехали к зданию и обратились к студентам с просьбой «снять девочек». Разговор перерос в драку. Медицинская помощь никому из участников стычки не потребовалась, передает РИА Новости.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Двое из нападавших установлены и опрошены. В данный момент устанавливается местонахождение третьего нападавшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — уточнил собеседник агентства.

Похожая ситуация произошла в Саратове. Конфликт между водителями троллейбуса и автобуса вылился в драку, в результате которой один из участников потасовки попал в больницу.

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