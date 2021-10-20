Ломать не строить: заброшенные аварийные дома в Новосибирске угрожают жизни горожан

С начала года на территории бесхозных зданий Новосибирска произошло девять происшествий, одно из них закончилось смертью ребенка. Корреспондент ФАН выяснил, что примечательного находят новосибирские подростки в таких зданиях.

Смерть в никуда

Вопрос детской безопасности на территории новосибирских заброшек обрел в этом году черный оттенок: 29 июня в результате смещения плит недостроенного здания по улице Тополевой, 32 в Октябрьском районе погибла 13-летняя девочка. Вместе с ней под крышей недостроя развлекалось еще пятеро сверстников. Им повезло остаться живыми.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Вокруг смертельно опасного объекта закружились проверки, которые тянутся до сих пор. Вот только дальше этой стройки проверяющие не пошли.

Мрачные жители города

На сегодняшний день официально заброшенными зданиями в Новосибирске признали 38 недостроев и 10 аварийных домов разной этажности. Если здание не находится под охраной и имеет свободный доступ для посторонних, туда заходят в поисках укрытия или приключений. Первый случай востребован в криминально-маргинальной среде, второй очень интересует детские и подростковые компании.

vk.com / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / Серж Вецмюру

Семиха, 37-летний недострой

Одно из излюбленных мест притяжения для юных жителей Калининского района в нескольких поколениях (начиная от семи лет) остается недостроенное семиэтажное здание хирургического корпуса на окраине соснового бора, известное в среде сталкеров как Семиха или заброшенная 25-я медсанчасть. Это наглядная жертва перестройки, которую начали возводить в 1984 году и бросили, когда оставалось провести только внутренние отделочные работы.

Нескончаемо большое с бесчисленным количеством помещений, длинными коридорами и подземной сетью коммуникаций медицинского предназначения здание совершенно бесхозное. Войти в него можно с любой стороны, хочешь — через окно, хочешь — через двери. Возрастного и социального ограничения нет. Здесь полная свобода любым действиям, каждый отрывается как хочет. Но есть обязательное правило: по одному не приходить — опасно.

vk.com / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / Серж Вецмюру

Мрачное место имеет хвалебные публикации в тематических блогах и даже несколько страниц в соцсетях. В виртуальном сообществе подростки 11-13 лет обсуждают опасные приключения по зданию, делятся видео, фотографиями и самыми страшными маршрутами. Рассказывают, что кто-то даже закрепил трос, чтобы было удобнее взбираться на крышу, поскольку прямого выхода на нее нет, а оттуда «открывается потрясающий вид».

vk.com / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / Серж Вецмюру

Местные жители по-разному относятся к заброшенному объекту: одни поддерживают увлечения и ностальгируют по своей молодости, другие ругают власть и всерьез обеспокоены за детскую безопасность. Есть даже мнение, что в застенках Семихи могут совершаться наркосделки, и вещества предназначаются для малолетних посетителей.

«Это притон малолетних наркоманов и место, где оставляют закладки торговцы наркотиками. Лежал в больнице зимой с коронавирусом, окна как раз выходили на это здание. Молодежь ходила туда толпой после того, как одно неопознанное лицо в рыбацкой одежде с ящиком для зимней рыбалки оттуда выходило. Грустно это все», — поделился мнением в сообществе АСТ-54 Денис Несинов.

Пользователь Сергей Вецмюру рассказал, что пытался обратить на эту проблему внимание полиции, но результатом не был удовлетворен. Позже в беседе с солдатом на КПП военного госпиталя, расположенного по соседству, он узнал, что подростки приходят ежедневно на территорию Семихи в дневное и вечернее время.

Почему их не сносят?

Помимо проблем с бесхозными недостроями, город не может решить, что делать с расселенными домами. В Новосибирске насчитывается один десяток пустующих домов, жильцов которых выселили из-за ветхости в маневренный фонд. Все они находятся в Октябрьском и Первомайском районах. Квартиры в этих заброшках по-прежнему принадлежат семьям и муниципалитету. В мэрии уверяют, пока собственники расселенных квартир не получат новое жилье, сносить их дома противозаконно.

«Аварийные дома подлежат расселению в порядке очередности. В настоящее время не представляется возможным обеспечить граждан жилыми помещениями на основании договоров социального найма и выплатить возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения, находящиеся в собственности. В связи с чем право собственности граждан на жилые помещения, расположенные в разрушенных домах, не прекращено, и мэрия не имеет законных оснований осуществить мероприятия по их сносу, так как уничтожением чужого имущества будут нарушены права собственников», — сообщили ФАН в администрации города.

Стоит отметить, с начала года их было почти в три раза больше. Девять таких домов снесли за счет бюджета, потрачено порядка 4,7 млн. рублей, еще семь попали под реновацию и снесены застройщиками.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Печальные сводки

Замороженные стройки и расселенные дома притягивают детей окрестности, так было и с их родителями. Поэтому многие недооценивают их опасность. Жизнь показывает, что любое бесхозное сооружение с выбитыми окнами и дверьми, не использующееся по назначению и не охраняемое, — не просто пугающая неизвестностью часть улицы, это потенциально опасный объект с точки зрения общественной безопасности и антитеррористической защищенности. Заброшенные здания часто являются укрытием для криминальных элементов, нелегалов, бездомных. Их конструкции не имеют достаточной прочности и периодически обрушаются. По статистике этого года, в Новосибирске на территории заброшек происходило по одному происшествию ежемесячно.

«За 2021 год в Новосибирске зарегистрировано девять фактов происшествий на территории бесхозных объектов. По восьми фактам погибших и травмированных лиц, а также материального ущерба вследствие данных сообщений не установлено. Один из фактов связан со смертельным травмированием потерпевшего», — рассказала ФАН Юлия Хабибуллина, и.о. начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее известный российский исполнитель Дима Билан во время своего концертного тура в Новосибирск снял новый музыкальный видеоклип в заброшенном здании бывшего кардиологического санатория на окраине города.