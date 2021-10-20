Таксист набросился на сбитого мужчину с битой в Новосибирске

Новосибирск, 20 октября. Таксист, который совершил наезд на переходящего на зеленый сигнал светофора пешехода, вышел разобраться с мужчиной с помощью биты. Инцидент произошел в Новосибирске.

Жена сбитого мужчины рассказала в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», что 17 октября ее молодого человека едва не задавил таксист на перекрестке ул. Федосеева и Богаткова. Лихач сбил сибиряка, а тот едва успел отпрыгнуть и задел машину рукой.

Спустя немного времени к сбитому пешеходу подъехал тот самый таксист. Автомобилист обвинил пострадавшего в том, что тот «ударил его машину». Мужчина был агрессивно настроен и постоянно размахивал битой. Все происходящее на видео снимала супруга пострадавшего. Когда таксист увидел камеру, то признал свою неправоту.

Потерпевший заявил об этом инциденте в полицию. Однако сибирские правоохранители пока не занялись этим делом.

Тем временем в Москве было совершено громкое нападение на состоятельного, однако безработного пассажира такси. Неизвестные налетчики в Люблино подбежали к автомобилю на перекрестке, распылили москвичу в лицо «перцовку» и отобрали рюкзак с 1 млн рублей.