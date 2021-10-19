Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 09:59
09:58
Шоу-бизнес
Госпитализированная Гузеева назвала COVID-19 «жестоким вирусом»
09:57
Общество
Сотрудники МЧС спасли от огня баню и дачные постройки на Камчатке
09:55
Экономика
Компания «Башнефть» откроет три нефтяные скважины в ближайшее время
09:53
Общество
Остановит ли судебный запрет деятельность экстремистов из «Мужского государства»
09:51
Политика
Бывший омбудсмен Украины заявила о пользе «СП-2» для участников его сертификации
09:49
Армия
Дальность стрельбы противокорабельного ракетного комплекса «Бал» увеличили вдвое
09:49
Политика
Премьер-министр Японии завершил рабочую поездку после запусков ракет со стороны КНДР
09:48
Общество
Жители Мурманска сообщили о первом снеге в городе
09:47
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Александр Дьяченко признался, что не узнавал себя в зеркале после COVID-19
09:47
Армия
Власти ДНР сообщили о минометном обстреле донецкого поселка Спартак со стороны ВСУ
Все новости

Полицейский автомобиль попал в ДТП во время погони за пьяным водителем в Новосибирске
Происшествия
Полицейский автомобиль попал в ДТП во время погони за пьяным водителем в Новосибирске
 /  Электронный город

Новосибирск, 19 октября. Экипаж дорожно-постовой службы попал в ДТП во время ночного преследования нетрезвого водителя УАЗа в центре Новосибирска.

Полицейский автомобиль столкнулся с KIA K5 на площади Ленина около 2:30 по местному времени.

Как сообщили ФАН правоохранители, преследование нарушителя началось на улице Крылова. Водитель отечественной легковушки вызвал подозрение инспекторов, проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В погоню направилось четыре дежурных экипажа ГИБДД. Во время операции один служебный автомобиль столкнулся с попуткой. Никто не пострадал, проводится проверка.

Водителю УАЗа скрыться от погони не удалось, он был задержан на Октябрьской магистрали.

«В процессе разбирательства установлено, что за рулем находился 24-летний мужчина. У гражданина имелись видимые признаки опьянения. Сотрудники ДПС предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что гражданин ответил отказом. На него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. До решения суда он будет находиться в помещении для административно задержанных», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области. ​ ​

Ранее двадцатилетняя девушка погибла в дорожной аварии с каршеринговым автомобилем в Советском районе. Она находилась на пассажирском сидении во время столкновения с деревом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейский автомобиль попал в ДТП во время погони за пьяным водителем в Новосибирске
дтп новосибирск погоня нетрезвый водитель
Комментировать