Полицейский автомобиль попал в ДТП во время погони за пьяным водителем в Новосибирске

Новосибирск, 19 октября. Экипаж дорожно-постовой службы попал в ДТП во время ночного преследования нетрезвого водителя УАЗа в центре Новосибирска.

Полицейский автомобиль столкнулся с KIA K5 на площади Ленина около 2:30 по местному времени.

Как сообщили ФАН правоохранители, преследование нарушителя началось на улице Крылова. Водитель отечественной легковушки вызвал подозрение инспекторов, проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В погоню направилось четыре дежурных экипажа ГИБДД. Во время операции один служебный автомобиль столкнулся с попуткой. Никто не пострадал, проводится проверка.

Водителю УАЗа скрыться от погони не удалось, он был задержан на Октябрьской магистрали.

«В процессе разбирательства установлено, что за рулем находился 24-летний мужчина. У гражданина имелись видимые признаки опьянения. Сотрудники ДПС предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что гражданин ответил отказом. На него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. До решения суда он будет находиться в помещении для административно задержанных», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области. ​ ​

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