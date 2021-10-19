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Житель Новосибирска едва не сгорел заживо, спасая свой автомобиль
Происшествия
Житель Новосибирска едва не сгорел заживо, спасая свой автомобиль
 /  Prt Scr| vk.com| Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Новосибирск, 19 октября. Житель Новосибирска получил глубокие ожоги тела при пожаре автомобиля на автопарковке жилого дома в Ленинском районе.

Инцидент произошел в 21:46 по местному времени накануне на открытой парковке жилого дома по улице Широкой. Загорелся припаркованный автомобиль Chevrolet с водителем внутри. Транспорт с человеком охватило огнем в одно мгновение. На помощь ему подоспели очевидцы, а вскоре специалисты скорой медицинской помощи, но пламя успело повредить около половины тела автомобилиста.

«В течение пяти минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время горел автомобиль на парковке возле жилых домов. Через семь минут пожарные ликвидировали открытое горение. По оперативной информации, мужчина, предварительно, хозяин транспортного средства, госпитализирован в ожоговый центр в тяжелом состоянии. Огнем также повреждены два рядом стоящих автомобиля», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Причины и все обстоятельства происшествия устанавливаются. Очевидцы сообщают, что слышали характерный для взрыва хлопок, а сам пострадавший курил в машине.

Ранее крупный пожар произошел на территории Хилокского рынка в Ленинском районе, сгорело несколько летних кафе и павильонов быстрого питания.

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