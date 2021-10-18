Новосибирский предприниматель выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Новосибирск, 18 октября. Жители Новосибирска подписывают петицию об отмене обязательной вакцинации.

Автор инициативы — предприниматель Алексей Кабанов, жалуется на убытки в связи с ограничениями и не доволен возложенной на руководителей предприятий дополнительной ответственности в виде крупных штрафов за непривитых сотрудников. По его мнению, обязательная вакцинация приведет к серьезным негативными последствиями в сфере малого бизнеса, вырастет безработица и социальное напряжение.

«На основании вышеизложенного, просим отменить Постановление о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям, разработать инструменты популяризации добровольной вакцинации без нанесения ущерба малому бизнесу», — говорится в публичном заявлении.

За первые сутки петиция набрала порядка 500 подписей. Обязательная вакцинация стартует в регионе с 21 ноября и касается всех специалистов, занятых в сфере услуг населению.

Новые коронавирусные ограничения вводятся в Новосибирской области с 25 октября, в частности при посещении массовых мероприятий с количеством участников от 500 человек, а также фитнес-центров, аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров — при входе будут спрашивать QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, он может быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе. Ограничения не распространяются на детей и подростков до 18 лет, а также людей, имеющих справку о медицинском отводе.

Ранее юристы Федеральной палаты адвокатов России объяснили, почему проведение обязательной вакцинации отдельных категорий граждан с целью защиты населения от COVID-19 не противоречит Конституции.