В Новосибирске задержали 29-летнюю сотрудницу полиции с пакетом мефедрона

Новосибирск, 18 октября. Сотрудница новосибирской полиции подозревается в незаконном хранении синтетических наркотиков в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, 29-летняя инспектор одного из подразделений полиции задержана службой собственной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В момент задержания при себе у женщины находился полимерный пакет с синтетическим наркотическим веществом весом 2,9 грамма.

«По материалам, представленным оперативными сотрудниками, следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере, прим. редакции)», — сообщили ФАН В пресс-службе ведомства.

В отношении задержанной проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины она будет уволена из органов внутренних дел.

Ранее на рабочем месте был задержан заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин, в самом ведомстве прошли обыски.