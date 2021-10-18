Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 12:29
12:25
Общество
Луна-рыбу весом в две тонны выловили у северного побережья Африки в Средиземном море
12:23
Общество
Фисташки оказались эффективным средством для снижения давления и холестерина
12:22
Спорт
Бригада швейцарских арбитров обслужит матч ЛЧ «Зенит» — «Ювентус»
12:21
Политика
Политолог Зимовский: Япония будет ответственно подходить к решению о превентивном ударе
12:21
Политика
Байден воспользовался лазейкой в указе мэра Вашингтона и нарушил масочный режим
12:21
Политика
Киевский политолог Бортник: «Отношения Украины и ЕС давно зашли в тупик»
12:21
Общество
Около 25% жителей России выступили за обязательную вакцинацию всех профессий от COVID-19
12:21
Экономика
Высокие цены не мешают жителям Великобритании скупать Lada Niva
12:18
Политика
Политолог Безпалько счел слова Зеленского об «обмене» Медведчука манипуляцией
12:18
Политика
Издание The Atlantic констатировало политическое банкротство США
Все новости

В Новосибирске задержали 29-летнюю сотрудницу полиции с пакетом мефедрона
Происшествия
В Новосибирске задержали 29-летнюю сотрудницу полиции с пакетом мефедрона
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Новосибирск, 18 октября. Сотрудница новосибирской полиции подозревается в незаконном хранении синтетических наркотиков в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, 29-летняя инспектор одного из подразделений полиции задержана службой собственной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В момент задержания при себе у женщины находился полимерный пакет с синтетическим наркотическим веществом весом 2,9 грамма.

«По материалам, представленным оперативными сотрудниками, следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере, прим. редакции)», — сообщили ФАН В пресс-службе ведомства.

В отношении задержанной проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины она будет уволена из органов внутренних дел.

Ранее на рабочем месте был задержан заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин, в самом ведомстве прошли обыски.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Новосибирске задержали 29-летнюю сотрудницу полиции с пакетом мефедрона
новосибирск наркотики задержание сотрудники полиции
Комментировать