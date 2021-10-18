Замминистра ЖКХ Новосибирской области задержан на рабочем месте

Новосибирск, 18 октября. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин задержан правоохранителями утром на рабочем месте, в его кабинете проводится обыск.

Как сообщают источники, близкие к силовым структурам, арест личности может быть вызван подозрениями в совершении преступлений, связанных с реализацией государственной программы «Чистая вода». Нормайкин курировал работы в регионе. Глава ведомства Денис Архипов на момент задержания находился в командировке.

В управлении Следственного комитета России по Новосибирской области ФАН сообщили, что готовят официальный комментарий.

Ранее вооруженного грабителя, напавшего на кассира супермаркета, обезвредил сержант контрактной службы Эмиль Касымов, который служит в Новосибирском высшем военном командном училище.