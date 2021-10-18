Мешок с котятами утопила в колодце жительница Новосибирской области

Новосибирск, 18 октября. Жительница села Верх-Тулы на глазах у детей утопила в колодце новорожденных котят, полиция начала проверку.

Инцидент произошел днем накануне на улице 2-й квартал. По словам несовершеннолетних очевидцев, женщина бросила в воду мешок и ушла, из сооружения начал раздаваться оглушительный писк. На помощь животным прибежали прохожие и дети, но ни одного котенка достать не удалось. Всего, по их мнению, в колодце погибло пять кошечек.

Происшествием заинтересовались правоохранительные органы.

«По данному факту сообщений в полицию не поступало. По опубликованной в СМИ информации сотрудниками полиции проводится поверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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