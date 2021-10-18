Девушка погибла в ДТП с каршеринговым автомобилем в Новосибирске

Новосибирск, 18 октября. Двадцатилетняя девушка погибла в дорожной аварии с каршеринговым автомобилем в Советском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, смертельное ДТП произошло поздно вечером 16 октября на улице Приморская, 26. Молодой водитель 2001 года рождения за рулем арендованного Volkswagen Polo совершил столкновение с попутным Honda. От удара прокатный седан отбросило в сторону, и он въехал в дерево. Водитель получил серьезные ранения, его пассажир не выжила.

Госавтоинспекция по городу Новосибирску

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen Polo был доставлен в лечебное учреждение, а девушка-пассажир получила травмы, не совместимые с жизнью. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Ранее семилетняя школьница погибла под колесами скорой на тротуаре в Дзержинском районе.