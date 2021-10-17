Сотрудники Росгвардии вытащили из горящего дома жительницу Новосибирска и ее питомцев

Новосибирск, 17 октября. Два силовика спасли из пожара женщину с домашними питомцами. Никто из них не пострадал, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны Новосибирска.

Ранним утром во время патрулирования на Выборной улице росгвардейцы увидели пламя, исходящее из частного дома. Силовики отправились на помощь местным жителям, сообщив по пути в экстренную службу 112 о ЧП.

К моменту прибытия правоохранителей огонь охватил хозяйственные постройки и начал переходить на частный дом. Они постучали в дверь, и им открыла сонная женщина. Она успела эвакуироваться на улицу вместе со своими домашними питомцами.

После этого сотрудники Росгвардии побежали к соседям и предупредили их об опасности. Мужчина с женой покинули дом и отогнали за ворота свою машину. На место инцидента приехали пожарные и оперативно потушили крупное возгорание.

Ранее пятерых жителей Владивостока спасли во время пожара в многоквартирном доме. Сведений о пострадавших не поступало.