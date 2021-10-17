Юные жители Новосибирска устроили пикник у Вечного огня на Монументе Славы

Новосибирск, 17 октября. Новосибирская полиция проводит проверку после сообщений местных жителей о пикнике подростков у Вечного огня на Монументе Славы.

Одна из жительниц Новосибирска запечатлела на камеру мобильного телефона троих подростков у Вечного огня. На кадрах видно, что один из мальчиков играл с камешками, второй лежал рядом с ним, а третий курил вейп. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях и заинтересовало местных правоохранителей.

«По выявленной публикации сотрудниками полиции будет проведена проверка, в ходе которой личности несовершеннолетних будут установлены, а также решен вопрос о привлечении их, либо их законных представителей к административной ответственности», — уточнили в региональном управлении МВД России.

Похожая история ранее произошла в Волгограде. Там сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Калмыкии, который выливал спиртное в Вечный огонь.