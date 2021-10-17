Пассажирка каршеринга погибла при аварии в Новосибирске

Новосибирск, 17 октября. Смертельное ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло в Советском районе Новосибирска вечером 16 октября. Об этом сообщили в местном отделении Госавтоинспекции.

По версии правоохранителей, 20-летний водитель VW Polo двигался по улице Приморская. В районе 26-го дома он столкнулся с автомобилем Honda, внутри которого находился только 35-летний водитель. При этом машина двигалась в попутном направлении.

В результате столкновения двух автомобилей водитель каршеринга получил травмы и был доставлен в больницу. Его пассажирка, личность которой не разглашается, после удара не выжила. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследовать это дело для составления полной картины события.

Еще одно смертельное ДТП недавно произошло под Екатеринбургом. На 37-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель фура столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего погибли два человека.