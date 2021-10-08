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Новосибирские правоохранители нашли оружие времен Второй мировой войны в одном из гаражей
Происшествия
Новосибирские правоохранители нашли оружие времен Второй мировой войны в одном из гаражей
ПолитЭксперт  /  Илья Пушкарев

Новосибирск, 8 октября. Сотрудники правоохранительных органов изъяли боевое оружие времен Второй мировой войны при продаже автомата Калашникова в Новосибирской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В Новосибирской области задержаны двое продавцов оружия и покупатель. Правоохранители провели осмотр гаража, оборудованного под мастерскую, где фигуранты занимались изготовлением огнестрельного оружия.

При обыске правоохранительные органы нашли и изъяли 17 единиц оружия, предположительно, времен Второй мировой войны, 14 элементов для изготовления обрезов и 850 боеприпасов различного калибра. Арсенал был направлен на экспертизу, по результатам которой установлено, что оружие является боевым.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

На днях было завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении трех пермяков, обвиняемых в контрабанде. Фигуранты дела переправили почтой более 100 частей к стрелковому оружию.

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