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Новосибирская область готовится ввести QR-коды на посещение общественных мест
Общество
Новосибирская область готовится ввести QR-коды на посещение общественных мест
unsplash.com  /  David Dvořáček

Новосибирск, 7 октября. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о готовящихся мерах по противодействию четвертой волны коронавируса в регионе.

По словам министра, оперативный штаб рассматривает идею введения QR-кодов на посещение общественных мест, спортивных и культурно-массовых мероприятий,  а также обязательную вакцинацию специалистов сферы услуг.  Речь идет о профессиональных группах с повышенным риском заражения, в которую входят работники ЖКХ, общепита, транспорта и торговли. По оценкам экспертов, мера коснется 270 тысяч человек.

Окончательное решение будет принято по результатам анализа эпидситуации и на основании рекомендации главного санитарного врача.

Ранее ЗАГСы Новосибирской области ограничили число участников брачных церемоний до 12 человек, новый порядок ввели на два месяца.

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новосибирская область qr-код коронавирус вакцинация от covid-19
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