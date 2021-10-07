Новосибирская область готовится ввести QR-коды на посещение общественных мест

Новосибирск, 7 октября. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о готовящихся мерах по противодействию четвертой волны коронавируса в регионе.

По словам министра, оперативный штаб рассматривает идею введения QR-кодов на посещение общественных мест, спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также обязательную вакцинацию специалистов сферы услуг. Речь идет о профессиональных группах с повышенным риском заражения, в которую входят работники ЖКХ, общепита, транспорта и торговли. По оценкам экспертов, мера коснется 270 тысяч человек.

Окончательное решение будет принято по результатам анализа эпидситуации и на основании рекомендации главного санитарного врача.

Ранее ЗАГСы Новосибирской области ограничили число участников брачных церемоний до 12 человек, новый порядок ввели на два месяца.