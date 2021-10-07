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В новосибирских ЗАГСах ограничили число участников бракосочетаний
Общество
В новосибирских ЗАГСах ограничили число участников бракосочетаний
Агентство городских новостей Москва  / 

Новосибирск, 7 октября. Управление по делам ЗАГС Новосибирской области ограничило число участников брачных церемоний до 12 человек.

Помимо жениха и невесты на государственной регистрации заключения брака может присутствовать не более десяти приглашенных. Новый порядок введен на два месяца, до 30 ноября.

Аналогичное требование распространяется на церемонию обряда имянаречения и торжественное чествование юбиляров совместной жизни. Сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение дистанции.

«При нарушении масочного режима гражданином специалист отдела ЗАГС будет прекращать его обслуживание», — уточнили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Ранее Минцифры и Федеральная налоговая служба России запустили новый сервис на портале «Госуслуги». Благодаря ему, россияне могут получить необходимые выписки из загсов он-лайн.

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загс новосибирская область ограничения covid-19
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