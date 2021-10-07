Противники ЛГБТ избили подростка на набережной в Новосибирске

Новосибирск, 7 октября. Уголовное дело о хулиганстве по мотивам идеологической вражды и ненависти возбуждено после избиения новосибирского подростка.

Инцидент произошел на Михайловской набережной вечером 7 августа. Толпа молодых людей приняла 17-летнего парня с окрашенными волосами за ЛГБТ-активиста, его повалили на землю и избили ногами. Позже видео издевательств выложили в Сеть.

«В ходе совершения преступления осуществлялась видеозапись с целью популяризации и повышения уровня самооценки среди своих знакомых, которая впоследствии была опубликована в сети Интернет», — рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Следствие расценивает действия компании как хулиганство по мотивам идеологической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать радикальный феминизм и движение ЛГБТ экстремизмом.