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Жителей Новосибирска в очередной раз настиг неприятный запах в городе

  /   Обновлено: 07 октября 2021 08:43
Общество
Жителей Новосибирска в очередной раз настиг неприятный запах в городе
wikipedia.org  /  Den004/CC BY-SA 4.0

Новосибирск, 7 октября. Жители Новосибирска в очередной раз пожаловались на неприятный запах, который появился 7 октября.

Подобная вонь появляется с утра в районе площади Калинина и микрорайона Родники. По словам горожан, ситуация повторяется каждые выходные, что доставляет крайние неудобства во время прогулок жителей по городу.

«Сегодня утром гулял с собакой и почувствовал тошнотворную вонь. В принципе, это все те же запахи, которые накрывают город в выходные. Точно так же воняло и позавчера вечером», — сообщил читатель «Аргументов и фактов».

Источник запахов определить не могут уже довольно продолжительное время. Однако на эти цели властями города было выделено порядка 400 тысяч рублей.

Неудобства приходится терпеть и жителям Новошахтинска. На протяжении десятилетий от них поступают жалобы об ужасающем качестве воды, а зимой новошахтинцы и вовсе наблюдают из окон снег, окрашенный в черный цвет.

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