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Ученые «Вектора» создали синтетический вирус для борьбы с ВИЧ
Общество
Ученые «Вектора» создали синтетический вирус для борьбы с ВИЧ
pixabay.com  / 

Новосибирск, 7 октября. Специалисты государственного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали синтетический вирус, способный блокировать ВИЧ-инфекцию.

О новом научном открытии сообщила исследователь центра в Новосибирске Мария Бочкарева на форуме OpenBio-2021. Идея разработки кроется в функциональной эксплуатации белка слияния ВИЧ-1. Терапия будет происходить за счет блокировки зараженной ВИЧ клетки.

В ближайшее время метод будет опробован на животных, заявила ученая.

Ранее Минздрав России опубликовал данные о том, что заболеваемость ВИЧ в стране сократилась с 2015 года почти в два раза. За минувший год диагноз ВИЧ впервые поставили 56,5 тысячи пациентам. Годом ранее — 80 тысячам пациентам.

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