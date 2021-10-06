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КамАЗ протаранил легковушку в Новосибирске, есть раненые
Происшествия
КамАЗ протаранил легковушку в Новосибирске, есть раненые
 /  Госавтоинспекция по городу Новосибирску

Новосибирск, 6 октября. Водитель и два пассажира легкового автомобиля получили тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком в Кировском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, авария с тремя пострадавшими произошла в 17:30 по местному времени на Северном проезде. Водитель КамАЗа выехал на проезжую часть с переулка и совершил столкновение с легковым автомобилем Subaru Forester, в котором помимо водителя находились два пассажира. Все трое получили серьезные увечья и экстренно госпитализированы.

«Предварительно установлено, в результате ДТП водитель Subaru Forester 1996 года рождения получил перелом левой руки, черепно-мозговую травму. Пассажиры, оба мужчины 1991 года рождения, госпитализированы, один с подозрением на перелом  позвоночника, у второго — перелом ноги. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

КамАЗ протаранил легковушку в Новосибирске, есть раненые
 / Госавтоинспекция по городу Новосибирску
Известно, что за рулем грузовика находился 55-летний мужчина.

Ранее ЗИЛ аварийно-спасательной службы города наехал на семнадцатилетнюю девушку на пешеходном переходе в Ленинском районе.

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