Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 17:35
17:35
Политика
Михаил Саакашвили отправил письмо из тюрьмы украинскому журналисту Дмитрию Гордону
17:34
Политика
Устремления Саакашвили потерпели крах: авторская колонка Альгиса Микульскиса
17:30
Шоу-бизнес
Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
17:26
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Коков: США хотят укрепить военное присутствие в Центральной Азии
17:25
Весь мир
Пять компаний в США предложили своим работникам пенсию от BlackRock
17:24
Происшествия
Ресторатор, Оксимирон и Мэдиссон пришли поддержать Хованского в суде
17:24
Весь мир
Лидер турецких националистов возложил вину за безработицу на продавцов кебабов
17:23
Общество
В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
17:23
Общество
В зоопарке Челябинска рассказали о состоянии отравившегося медведя
17:22
Видео
В Сети обсуждают новый автомобиль «Почты России»
Все новости

Новая антикоррупционная компания стартовала в Новосибирской области
Общество
Новая антикоррупционная компания стартовала в Новосибирской области
Федеральное агентство новостей  / 

Новосибирск, 6 октября. В Новосибирской области ужесточили требования к государственным и муниципальным служащим в рамках новой антикоррупционной компании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил региональную программу  «Противодействие коррупции на 2021–2024 годы». Документ принят в соответствии с положениями Национального плана, принятого в России указом президента 16 августа.

Руководителей государственных служб будут проверять на предмет аффилированности с коммерческими структурами через веб-сервис быстрой проверки контрагентов «Контур-Фокус». В новый перечень мер вошло обязательное антикоррупционное просвещение. Знание законодательства в этой области станет обязательным, при приеме на работу вводится специальное тестирование. Продолжится привычная в предыдущие годы работа со сведениями о доходах, экспертиза законов и нормативных документов, обзор обращений граждан о возможных фактах коррупции и другое.

«Программа представляет собой объединенный по целям, задачам и срокам осуществления комплекс организационных, правовых и иных мер противодействия коррупции, предусмотренных федеральным законодательством, законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, направленных на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации коррупционных правонарушений в Новосибирской области», — говорится в документе.

Владимир Путин подписал Указ о Национальном плане по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 16 августа. Документ состоит из 16 частей по основным направлениям антикоррупционных мер, которые должны выполнить руководители органов государственной власти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новая антикоррупционная компания стартовала в Новосибирской области
коррупция новосибирск национальный план противодействия коррупции
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru