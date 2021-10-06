Новая антикоррупционная компания стартовала в Новосибирской области

Новосибирск, 6 октября. В Новосибирской области ужесточили требования к государственным и муниципальным служащим в рамках новой антикоррупционной компании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил региональную программу «Противодействие коррупции на 2021–2024 годы». Документ принят в соответствии с положениями Национального плана, принятого в России указом президента 16 августа.

Руководителей государственных служб будут проверять на предмет аффилированности с коммерческими структурами через веб-сервис быстрой проверки контрагентов «Контур-Фокус». В новый перечень мер вошло обязательное антикоррупционное просвещение. Знание законодательства в этой области станет обязательным, при приеме на работу вводится специальное тестирование. Продолжится привычная в предыдущие годы работа со сведениями о доходах, экспертиза законов и нормативных документов, обзор обращений граждан о возможных фактах коррупции и другое.

«Программа представляет собой объединенный по целям, задачам и срокам осуществления комплекс организационных, правовых и иных мер противодействия коррупции, предусмотренных федеральным законодательством, законами Новосибирской области, нормативными правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, направленных на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации коррупционных правонарушений в Новосибирской области», — говорится в документе.

Владимир Путин подписал Указ о Национальном плане по противодействию коррупции на 2021-2024 годы 16 августа. Документ состоит из 16 частей по основным направлениям антикоррупционных мер, которые должны выполнить руководители органов государственной власти.