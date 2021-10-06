В Новосибирске спасатели вытащили кота из горящего дома

Новосибирск, 6 октября. Возгорание произошло в одном из жилых домов на Первомайской улице. Пожарным удалось спасти кота, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Очевидцы сообщили в экстренную службу о возгорании на Первомайской улице. По их словам, в полуподвальном помещении произошел громкий хлопок. После этого два подъезда были затянуты едким дымом.

На место ЧП прибыли пожарные. Из горящего дома им удалось спасти одного кота, двое погибли. Жизни домашнего питомца теперь ничего не угрожает.

В тушении пожара участвовали 27 человек и девять единиц спецтехники. В результате инцидента пострадали личные вещи хозяина дома, мебель и бытовая техника.

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