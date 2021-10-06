Новосибирский участковый предстанет перед судом за истязания подозреваемого

Новосибирск, 6 октября. Бывший участковый полиции предстанет перед судом за избиение и пристегивание наручниками к скамье одного из подозреваемых.

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего экс-полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Обвиняемый служил в органах внутренних дел в должности участкового. По версии Татарского межрайонного следственного отдела, в марте 2021 года в пьяном виде в здании МВД он напал на одного из подозреваемых. Не имея законных оснований и выходя за пределы своих полномочий, он пристегнул потерпевшего наручниками к скамье и нанес удары ногами и руками по голове и туловищу.

Уголовное дело утверждено прокуратурой и в ближайшее время поступит в суд. Обвиняемый вину не признает.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону ФАН сообщили, что данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в июне текущего года.

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