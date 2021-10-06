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Грузовик аварийной службы сбил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске
Происшествия
Грузовик аварийной службы сбил подростка на пешеходном переходе в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция по городу Новосибирску

Новосибирск, 6 октября. Семнадцатилетняя девушка попала под колеса спецавтомобиля на пешеходном переходе в Ленинском районе.

Грузовик ЗИЛ, принадлежащий аварийной службе города, наехал на пешехода у дома №64 по улице Забалуева в 9:30 по местному времени. В момент происшествия девушка переходила дорогу по «зебре», этот участок не оборудован светофором.

«В результате ДТП пострадала девочка 2004 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение с ушибами мягких тканей головы», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города Новосибирска.

В ведомстве уточнили, что за рулем автомобиля находился водитель 1963 года рождения. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ране девятимесячный ребенок пострадал в дорожной аварии с участием автобуса в Кировском районе города. Травмы получил маленький пассажир Nissan Avenir в результате столкновения легкового автомобиля с встречным пассажирским автобусом маршрута №22.

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