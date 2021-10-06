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Группа вооруженных людей напала на прохожего в Новосибирске
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на прохожего в Новосибирске
 /  Prt Scr| vk.com| Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Новосибирск, 6 октября. Полиция Новосибирска проверяет информацию о конфликте со стрельбой в Ленинском районе города.

Инцидент произошел в Горском жилмассиве 5 октября и попал на видео очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как трое вооруженных людей совершили нападение на прохожего. Мужчину избили, а потом пытались затащить в автомобиль. Схватка сопровождалась выстрелами.

«По факту выявленной видеозаписи с конфликтом в Ленинском районе сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и все обстоятельства произошедшего. Заявлений, а также сообщений о пострадавших на данный момент в полицию не поступало», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По сведению очевидцев, жертва нападения кричала о помощи.

Ранее труп 59-летнего мужчины найден на лестничной клетке жилого дома в Первомайском районе. По версии следствия, погибшего избил до смерти незнакомец.

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