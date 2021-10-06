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Обязательную вакцинацию от коронавируса планируют ввести в Новосибирской области
Общество
Обязательную вакцинацию от коронавируса планируют ввести в Новосибирской области
Федеральное агентство новостей  /  Анна Агибалова

Новосибирск, 6 октября. Оперштаб Новосибирской области предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса и новые ограничения для посетителей публичных мест.

Ужесточения противоэпидемиологического режима могут ввести из-за осложнения ситуации по COVID-19.

Решение будет зависеть от темпов добровольной вакцинации по итогу текущей недели. Прививки станут обязательными для отдельных категорий граждан, не привитым жителям запретят посещение публичных мероприятий, театров и заведений общепита. До настоящего момента массово прививки в регионе сделали только врачи и учителя.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что препаратов от COVID-19 в каждом российском регионе хватит на два месяца.

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