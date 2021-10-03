Еноты и барсуки из Новосибирского зоопарка ушли в зимнюю спячку

Новосибирск, 3 октября. Зоопарк Новосибирска готовится переводить животных в теплые павильоны. Некоторые из обитателей зверинца уже ушли в зимнюю спячку.

На территории Новосибирска установилась осенняя погода. Большая часть обитателей зоопарка уже ушла в зимнюю спячку. Однако есть и представители животного мира, которые только готовятся к ней.

Накануне зимней спячки животные, как правило, набирают вес. Запасы жира им нужны для того, чтобы пережить холодное время года без стрессов, объяснили сотрудники зверинца.

«В спячку ушли еноты, енотовидная собака, барсуки и все медведи за исключением белых»,— написали они у себя в соцсетях.

Точной даты перехода животных в зимнюю спячку нет. Этот жизненный период всегда зависит от погоды. Обитатели зоопарка проснутся от длительного сна уже весной. После этого их активность некоторые время будет снижена, потому как они постепенно будут привыкать к свету и улице.

Не так давно еноты, которые живут в зоопарке Абакана, начали готовиться к зиме. Сотрудникам зверинца удалось снять на видео процесс их обогрева.