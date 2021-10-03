Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 12:59
12:58
Экономика
Аналитик Бодрова: рост цен на овощи продолжится в России
12:58
Происшествия
Инспектор МРЭО ответит в суде за взятки при сдаче экзамена на права в Ленобласти
12:56
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин в беседе с ФАН высказался о воссоединении группы «Тату»
12:52
Спорт
Российский мотогонщик впервые в истории стал чемпионом мира по спидвею
12:46
Шоу-бизнес
Куплетист Бандурин написал обидную частушку про Дубовицкую после конфликта
12:44
Политика
Политолог Бредихин посоветовал Украине взять пример с Венгрии по отношениям с Россией
12:39
Происшествия
Жительница Самары получила травмы от обрушения потолка в собственной квартире
12:34
Происшествия
Уроженец Дагестана подозревается в хулиганстве после стрельбы из автомата в Петербурге
12:33
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил двух человек в Петербурге
12:33
Общество
Рак стал причиной смерти французского предпринимателя Бернара Тапи
Все новости

Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют и передадут музею Новосибирска
Общество
Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют и передадут музею Новосибирска
wikipedia.org  /  NASA/JPL / Public Domain

Новосибирск, 3 октября. Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» станет экспонатом нового дома-музея теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея города Елену Щукину. Передача экспоната состоится после проведения реставрационных работ на СибНИА им. Чаплыгина. Сейчас он находится на территории Новосибирского опытного завода измерительных приборов, в начале 1960-х годов новосибирские ученые проводили на нем огневые и механические испытания, имитировавшие метеоритное попадание.

По словам Щукиной, сроки реставрации станут известны только после тщательного обследования. Позже аппарат перевезут в старинное здание города, где готовится открытие дома-музея одного из основоположников космонавтики, советского ученого Юрия Кондратюка. Из-за больших габаритов его необходимо поместить в процессе реконструкции, до установки крыши.

Ранее пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») впервые совершил стыковку к российскому многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на Международной космической станции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют и передадут музею Новосибирска
космос космонавтика новосибирский музей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru