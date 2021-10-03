Аппарат космического корабля «Восток» отреставрируют и передадут музею Новосибирска

Новосибирск, 3 октября. Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» станет экспонатом нового дома-музея теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея города Елену Щукину. Передача экспоната состоится после проведения реставрационных работ на СибНИА им. Чаплыгина. Сейчас он находится на территории Новосибирского опытного завода измерительных приборов, в начале 1960-х годов новосибирские ученые проводили на нем огневые и механические испытания, имитировавшие метеоритное попадание.

По словам Щукиной, сроки реставрации станут известны только после тщательного обследования. Позже аппарат перевезут в старинное здание города, где готовится открытие дома-музея одного из основоположников космонавтики, советского ученого Юрия Кондратюка. Из-за больших габаритов его необходимо поместить в процессе реконструкции, до установки крыши.

Ранее пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») впервые совершил стыковку к российскому многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на Международной космической станции.