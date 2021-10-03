Пациент в халате и тапочках сбежал из новосибирской клиники

Новосибирск, 3 октября. Из больницы Мошковского района Новосибирской области пропал 49-летний пациент Юрий Шаерман.

Мужчина в больничном халате и тапочках самовольно покинул лечебное учреждение 2 октября. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Добровольческий отряд «ЛизаАлерт» объявил о начале поисково-спасательной операции. Волонтеры распространяют листовки с приметами мужчины и просят помощи у пользователей социальных сетей. Объявлено, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

vk.com / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области

Ранее новосибирские поисковики объявили о завершении поисков 19-летнего студента, пропавшего осенью прошлого года. Молодого человека нашли мертвым.