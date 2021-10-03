Более 10 зайцев-беляков из Новосибирского зоопарка выпустили на свободу

Новосибирск, 3 октября. Более десяти зайцев-беляков переехали из Новосибирского зоопарка в Ордынский район. Биологи уверены, что животные быстро освоятся на свободе.

Рожденные в Новосибирском зоопарке животные зачастую отправляются жить в естественную среду обитания. В текущем году из зверинца вышли на свободу четыре аргали, два лося, 15 савок, 18 дикуш, 11 колонков, 10 степных хорей, 25 глухарей. Теперь настала очередь зайцев-беляков. Всего в Ордынский район выпустили 16 особей.

Специалисты Новосибирского зоопарка отмечают, что «косые» быстро и бесстрашно выбежали из транспортных клеток. Биологи не сомневаются, что животные быстро адаптируются на новом месте.

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