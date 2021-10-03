Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 09:51
09:48
Наука
Одышка, холодный пот и дискомфорт в животе могут указывать на проблемы с сердцем
09:48
Общество
В Ярославле пройдет акция раздачи бездомных животных
09:46
Происшествия
Пропавший в лесу трехлетний мальчик из Воронежской области найден живым
09:44
Происшествия
Сотрудник управления госзащиты МВД задержан по делу о злоупотреблении полномочиями
09:44
Происшествия
Пациент в халате и тапочках сбежал из новосибирской клиники
09:43
Армия
Бурятские юнармейцы выиграли финал военно-спортивной игры «Победа» в Кубинке
09:39
Общество
Ветеринары спасли ястреба-канюка в Усть-Камчатске
09:38
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров связал смерть дочери с нарушением семейной традиции
09:38
Экономика
Эксперт Гужиков назвал способы накопить деньги к пенсии
09:37
Армия
Первые российско-алжирские военные учения начались в Северной Осетии
Все новости

Женщина погибла при пожаре в частном доме в Новосибирске
Происшествия
Женщина погибла при пожаре в частном доме в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 3 октября. Тело погибшей женщины обнаружено при разборе завалов после пожара в частном секторе в Железнодорожном районе.

Трагическое происшествие произошло утром на улице Спуск Ногина. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 9:36 по местному времени. Огнем был охвачен индивидуальный жилой дом и надворные постройки по всей площади, существовала угроза перехода пламени на соседние здания. Огнеборцы реагировали по повышенному рангу вызова.

«Менее получаса потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого горения. Тушение осложнялось поздним обнаружением возгорания, а также плотной застройкой частного сектора. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Были задействованы 23 человека и 7 единиц пожарной техники», — рассказали ФАН в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Женщина погибла при пожаре в частном доме в Новосибирске
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
При проведении работ по разбору конструкций в сгоревшем доме обнаружена погибшая женщина. Обстоятельства возникновения пожара и причины гибели человека устанавливают следственные органы.

Ранее из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в ночном пожаре в селе Новоключи Купинского района погиб 65-летний мужчина.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Женщина погибла при пожаре в частном доме в Новосибирске
пожар новосибирск частный сектор гибель человека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru