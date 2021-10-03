Женщина погибла при пожаре в частном доме в Новосибирске

Новосибирск, 3 октября. Тело погибшей женщины обнаружено при разборе завалов после пожара в частном секторе в Железнодорожном районе.

Трагическое происшествие произошло утром на улице Спуск Ногина. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 9:36 по местному времени. Огнем был охвачен индивидуальный жилой дом и надворные постройки по всей площади, существовала угроза перехода пламени на соседние здания. Огнеборцы реагировали по повышенному рангу вызова.

«Менее получаса потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого горения. Тушение осложнялось поздним обнаружением возгорания, а также плотной застройкой частного сектора. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Были задействованы 23 человека и 7 единиц пожарной техники», — рассказали ФАН в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

При проведении работ по разбору конструкций в сгоревшем доме обнаружена погибшая женщина. Обстоятельства возникновения пожара и причины гибели человека устанавливают следственные органы.

Ранее из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в ночном пожаре в селе Новоключи Купинского района погиб 65-летний мужчина.