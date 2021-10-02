Девятимесячный ребенок пострадал в ДТП с автобусом в Новосибирске

Новосибирск, 2 октября. Девятимесячный ребенок пострадал в дорожной аварии с пассажирским автобусом в Кировском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, ДТП произошло в 14:10 по местному времени на улице Петухова. Травмы получил маленький пассажир Nissan Avenir в результате столкновения легкового автомобиля с встречным пассажирским автобусом маршрута №22.

«В результате данного ДТП девятимесячный ребенок, пассажир Nissan, который находился в автокресле, с ушибами доставлен в больницу», — сообщили ФАН в ГИБДД города.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее восемнадцатилетний водитель Toyota Mark II без прав сбил насмерть человека в Калининском районе. Смертельная авария произошла в темное время суток на улице Магистральной. Погибшему было 54 года.