Труп мужчины найден на лестничной клетке в жилом доме в Новосибирске

Новосибирск, 2 октября. Насильственную смерть 59-летнего мужчины на лестничной площадке в жилом многоквартирном доме в Первомайском районе расследуют новосибирские следователи.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, мертвое тело потерпевшего было обнаружено в подъезде на девятом этаже дома на улице Одоевского под утро 1 октября. Полицейские провели поквартирный обход, опросили свидетелей и установили предполагаемую личность убийцы.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражу и грабеж 27-летний местный житель. Мужчина был задержан сотрудниками полиции по месту своего проживания», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, фигурант по делу принимал у себя дома двух гостей. Компания распивала спиртные напитки, когда алкоголь закончился, мужчина с женщиной ушли за дополнительной порцией в магазин, а хозяин уснул. Когда проснулся, с прежними гостями увидел третьего незнакомца. Новый компаньон ему не понравился, и он избил его так жестоко, что от полученных увечий незваный гость скончался на лестничной клетке.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Несмотря на собранные доказательства и улики, свою вину мужчина не признает. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее суд вынес приговор жительнице Новосибирска в виде 5,5 года тюремного заключения за то, что она до смерти залила кипятком свою мать-инвалида.