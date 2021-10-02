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Новым министром соцразвития Новосибирской области назначена экс-министр Бахарева
Общество
Новым министром соцразвития Новосибирской области назначена экс-министр Бахарева
pixabay.com  /  Rafa Bordes

Новосибирск, 2 октября. Пост министра труда и социальной развития Новосибирской области заняла первый заместитель главы ведомства Елена Бахарева.

Сведения о смене руководства размещены на официальном сайте организации 1 октября. Ранее госпожа Бахарева занимала должность первого заместителя министра, до этого возглавляла ликвидированное в апреле 2018 года министерство социального развития региона. По данным официальной декларации за 2020 год, доход госслужащей составлял 3,57 млн рублей, вместе с супругом за год они заработали свыше 4,2 млн рублей.

Бывший глава ведомства Ярослав Фролов покинул свой пост 30 сентября по собственному желанию. По неофициальным данным, чиновник переходит в сферу здравоохранения. Ранее он возглавлял министерство здравоохранения области.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал назначение нового главы городского департамента транспорта, им стал бывший председатель банка «Акцепт» Константин Васильев.

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новосибирская область назначение министр соцразвития нсо бахарева
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