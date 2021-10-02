Грузовой поезд насмерть сбил 88-летнюю сибирячку

Новосибирск, 2 октября. Пожилая жительница Новосибирска погибла под колесами грузового поезда на перегоне между железнодорожными станциями Чик и Обь.

Смертельное происшествие на железной дороге произошло рано утром 1 октября.

Как установила следственно-оперативная группа, погибшая 88-летняя женщина шла вдоль железнодорожного полотна. Машинист пытался предотвратить трагедию, подавая сигнал и применив экстренное торможение, но избежать наезда на человека не удалось. Горожанка погибла на месте. С начала дачного периода это уже десятая гибель человека под колесами поезда.

«В период дачного сезона с мая по сентябрь текущего года на территории оперативного обслуживания ЛО МВД России на станции Новосибирск зафиксировано 16 фактов травмирования электропоездами, из них 10 со смертельным исходом. Большая часть из них произошла на западном направлении железной дороги, а именно в районе остановочной платформы Аэрофлот, на перегоне между станциями Обь и Чик», — сообщает пресс-служба транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу.

Ранее под железнодорожный состав попала 68-летняя дачница из Новосибирска. Несчастный случай произошел в утренние часы на остановочном пункте Шагаловский в Коченевском районе.