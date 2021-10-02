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Новым главой департамента транспорта в Новосибирске назначен бывший банкир
Общество
Новым главой департамента транспорта в Новосибирске назначен бывший банкир
https://www.facebook.com  /  Анатолий Локоть

Новосибирск, 2 октября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал назначение нового главы городского департамента транспорта, им стал бывший председатель банка «Акцепт» Константин Васильев.

«Константин Васильев возглавит департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Его профессиональный опыт и деловые качества позволят эффективно решать вопросы планомерного финансирования отрасли. Жду результативной работы в этой принципиально важной сфере городского хозяйства», — написал в своем Facebook градоначальник.

Этот пост пустовал с весны 2021 года. Бывший руководитель Роман Дронов покинул его 26 мая по собственному желанию. Решению предшествовала волна критики и недовольства результатами деятельности мэрии в дорожно-транспортном секторе.

Ранее мэр города Анатолий Локоть принял решение о переносе сроков капитального ремонта Октябрьского моста на неопределенный срок из-за финансовых проблем.

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