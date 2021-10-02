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Группа новосибирских подростков избила восьмилетнего мальчика в школе на перемене
Происшествия
Группа новосибирских подростков избила восьмилетнего мальчика в школе на перемене
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Новосибирск, 2 октября. Новосибирские старшеклассники сломали позвоночник 8-летнему ребенку во время истязаний в школе.

Об этом в социальных сетях рассказала мама пострадавшего. По словам женщины, ее сын стал жертвой группы старшеклассников, которые истязались над ним на протяжении всей перемены, которая длилась 20 минут, на глазах других учеников и педагогов школы.

«Моего сына избили старшеклассники на перемене: таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы. Он от них вырывался. Убежал. Но они его догнали, схватили за ноги и за руки. Это издевательство происходило во время перемены в течение 20-ти минут. В это время проходили учителя и, видя, что над моим ребенком измываются, никак не отреагировали. В результате побоев сын получил травму позвоночника», — цитирует слова матери «АСТ-54».

Видео инцидента попало в Сеть и вызвало широкий резонанс в обществе. В ГУ МВД России по Новосибирской области ФАН рассказали о начале проверки в образовательном учреждении.

«По выявленной публикации в СМИ сотрудниками полиции организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, личность потерпевшего, а также лица, причастные к совершению противоправных действий», — сообщили ФАН ведомстве

Ранее группа несовершеннолетних подожгла своего сверстника в Алтайском крае, в результате чего ребенок попал в больницу с ожогами половины тела.

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