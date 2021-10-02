Молодой водитель Toyota Mark II без прав сбил насмерть человека в Новосибирске

Новосибирск, 2 октября. Восемнадцатилетний парень без водительских прав сбил насмерть пешехода в Калининском районе.

Смертельная дорожная авария произошла около полуночи 1 октября на улице Магистральной.

«В 22:37 по местному времени водитель Toyota Mark II 2003 года рождения (водительского удостоверения не имеет) двигался по улице Магистральной в сторону Пашинского шоссе, в пути следования у дома №3 по улице Магистральной совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 1967 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы», — прокомментировали ФАН в ГИБДД.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, погибший перебегал проезжую часть и попал под колеса легкового автомобиля с неопытным водителем. Удар был такой силы, что пешеход погиб мгновенно, у машины выбило лобовое стекло, смяло бампер и капот.

/ Госавтоинспекция по городу Новосибирску

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