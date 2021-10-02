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Два человека пострадали в тройном ДТП в Новосибирске
Происшествия
Два человека пострадали в тройном ДТП в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция по городу Новосибирску

Новосибирск, 2 октября. Автомобильная авария с двумя пострадавшими произошла утром в Кировском районе.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, дорожные травмы получили мужчина 1992 года рождения и 16-летняя девочка-подросток. Оба находились в салоне Hyundai Solaris, который на полном ходу въехал в колонну легковых автомобилей, стоявших на улице Петухова на красный сигнал светофора.

«В результате ДТП пострадали водитель Hyundai Solaris и его пассажир (девочка) 2005 года рождения, которые с предварительным диагнозом: у водителя — сотрясение головного мозга и перелом кисти руки, у пассажирки — «СГМ», доставлены в лечебное учреждение. Экипаж ДПС устанавливает все обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

В аварии также пострадали автомобили Toyota Harrier и KIA.

Два человека пострадали в тройном ДТП в Новосибирске
 / Госавтоинспекция по городу Новосибирску

Ранее грузовик Volvo переехал женщину на «зебре» в Ленинском районе города. ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода на улице Троллейной.

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