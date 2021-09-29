Подпольную оружейную мастерскую обнаружили в жилом доме в Новосибирске

Новосибирск, 29 сентября. По подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержан ранее судимый 47-летний житель Новосибирска.

По версии следствия, мужчина занимался подпольным бизнесом с марта прошлого года. Товар и заготовки хранил в специально оборудованном потайном помещении у себя в квартире в Калининском районе. Там же найдены чертежи, инструменты и специализированная литература по сборке оружия.

«В ходе обыска правоохранителями были изъяты предметы, похожие на пистолет-пулемет и револьвер с признаками конструктивных изменений, заготовки для изготовления оружия и приспособление для снаряжения боеприпасов, сыпучие вещества являющиеся бездымным порохом массой более 400 граммов, патроны в количестве 100 штук», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фигурант взят под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, ч. 1 ст. 223 УК РФ — незаконное изготовление оружия.

Ранее нелегальная мастерская по переделке оружия и изготовлению боеприпасов была раскрыта в поселке Каинская Заимка под Новосибирском. Подпольщиком оказался 40-летний местный житель.