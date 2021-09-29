Тягач Volvo сбил женщину на пешеходном переходе в Новосибирске

Новосибирск, 29 сентября. Грузовик Volvo переехал женщину на пешеходном переходе в Ленинском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП с пострадавшей произошло около 12:00 по местному времени в зоне регулируемого пешеходного перехода на улице Троллейной.

«Женщина-пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в пресс-службе ведомства.

За рулем автомобиля находился мужчина 1983 года рождения. Личность раненой устанавливается.

/ Госавтоинспекция по городу Новосибирску