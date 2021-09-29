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Случайные прохожие остановили жестокое избиение женщины на улице в Новосибирске
Происшествия
Случайные прохожие остановили жестокое избиение женщины на улице в Новосибирске
vk.com  /  Инцидент Новосибирск

Новосибирск, 29 сентября. Новосибирская полиция начала проверку сообщения о жестоком избиении женщины на улице в Кировском районе.

Зверский инцидент произошел накануне днем на Севере-Чемском жилмассиве. Пострадавшая на глазах прохожих получила множественные удары ногами по голове от агрессивного мужчины. Нападавший упрекал свою жертву в измене и пинал по лицу, пока ей на помощь не подоспели трое очевидцев.

«В настоящее время в отдел полиции №8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску заявлений и сообщений из медицинских учреждений о данном происшествии не поступало. Факт противоправного деяния, размещенный в сети Интернет, в установленном порядке зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются участники инцидента, а также все обстоятельства произошедшего», — рассказали ФАН в ГУ ВМД России по региону.

Ранее пятеро мужчин избили охранников жилого многоквартирного дома в Ленинском районе Новосибирска. Пострадал один сотрудник частного охранного предприятия.

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новосибирск жестокость очевидцы
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