Случайные прохожие остановили жестокое избиение женщины на улице в Новосибирске

Новосибирск, 29 сентября. Новосибирская полиция начала проверку сообщения о жестоком избиении женщины на улице в Кировском районе.

Зверский инцидент произошел накануне днем на Севере-Чемском жилмассиве. Пострадавшая на глазах прохожих получила множественные удары ногами по голове от агрессивного мужчины. Нападавший упрекал свою жертву в измене и пинал по лицу, пока ей на помощь не подоспели трое очевидцев.

«В настоящее время в отдел полиции №8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску заявлений и сообщений из медицинских учреждений о данном происшествии не поступало. Факт противоправного деяния, размещенный в сети Интернет, в установленном порядке зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются участники инцидента, а также все обстоятельства произошедшего», — рассказали ФАН в ГУ ВМД России по региону.

Ранее пятеро мужчин избили охранников жилого многоквартирного дома в Ленинском районе Новосибирска. Пострадал один сотрудник частного охранного предприятия.