Эксперты назвали причину массовой гибели грачей в Новосибирской области

Новосибирск, 29 сентября. Причиной массовой гибели грачей в селе Усть-Тарке Новосибирской области стало отравление токсическим веществом, применяемым при обработке складов от вредителей.

К такому выводу пришли специалисты ветеринарной службы региона. По данным экспертов, речь идет о фосфорорганическом соединении. Оно соответствует инсектициду «Актеллик», широко применяемому в Усть-Тарке собственниками складских помещений для борьбы с вредителями.

Версия об инфекционной болезни не подтвердилась.

Массовая гибель грачей произошла в поселении 22 сентября, за сутки погибло около двухсот молодых птиц. Трупы пернатых буквально усыпали территорию небольшого поселения.

Ранее эксперты Россельхознадора выявили инфекцию у погибших тупиков-носорогов в Приморье. Мертвая птица обнаружена на берегу моря в Хасанском районе.