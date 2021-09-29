Один человек погиб во время ночного пожара в поселке Новосибирской области

Новосибирск, 29 сентября. Один человек погиб во время ночного пожара в селе Новоключи Купинского района.

Тело 65-летнего мужчины найдено во время разбора завалов на территории частного домовладения, где в ночном пожаре сгорели надворные постройки и два автомобиля. ЧП произошло в 2:10 по местному времени.

«В результате пожара надворные постройки уничтожены полностью, а также два легковых автомобиля, находящиеся внутри. Общая площадь горения составила 90 кв. метров. В ходе разбора завалов пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Полные обстоятельства произошедшего и причины пожара устанавливают следователи и дознаватели. По словам местных жителей, погибший жил в гараже после ссоры с супругой.

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