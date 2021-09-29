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Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы города в Новосибирской области

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 07:18
Общество
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы города в Новосибирской области
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Новосибирск, 29 сентября. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главы города Черепанова Николая Руднева.

По версии следствия, в декабре 2019 года экс-чиновник без положительного заключения экспертизы принял и оплатил проектно-изыскательные работы ООО «Дардиель» на реконструкцию городских очистных сооружений в рамках госпрограммы «Чистая вода». Ущерб оценивается в 3,4 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления.

Ранее за многомиллионный ущерб государству под суд попал бывший глава Колыванского района Виктор Аверин. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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чиновники новосибирская область превышение полномочий
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