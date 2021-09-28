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Новосибирские хирурги провели первую в России кардиооперацию с аномалией артерий
Общество
Новосибирские хирурги провели первую в России кардиооперацию с аномалией артерий
пресс-служба  /  НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина

Новосибирск, 28 сентября. Хирурги Центра Мешалкина выполнили уникальную операцию на сердце 44-летнего пациента с врожденной аномалией коронарных артерий.

Это первый случай в отечественной медицинской практике. До этого хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии с одномоментной коррекцией мышечного мостика проводили лишь в США в клинике Мэйо. Патология характеризуется избыточным разрастанием сердечной мышцы выходного отдела левого желудочка сердца, создающим препятствие току крови.

«В ходе одного вмешательства хирурги выполнили операцию, направленную на уменьшение толщины гипертрофированной межжелудочковой перегородки (расширенную миоэктомию), и коррекцию аномального развития коронарных артерий, которая заключалась в рассечении мышечных волокон на протяжении четырех сантиметров с целью высвобождения передней нисходящей артерии, а также хирургическое лечение сопутствующей фибрилляции предсердий», — комментирует директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александр Владимирович Богачев-Прокофьев.

В клинике отмечают, что суммарный опыт учреждения в проведении миоэктомии при гипертрофической кардиомиопатии — более 600 операций.

Ранее хирурги Центра успешно прооперировали жителя Германии с опухолью головного мозга после отказа в операции на родине.

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кардиохирургия мешалкина новосибирские хирурги
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