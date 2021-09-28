Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры

Новосибирск, 28 сентября. Прокуратура начала проверку предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Кировском районе из-за задержки отопления жилых домов.

По данным ведомства, с начала отопительного сезона коммунальные службы не смогли запустить теплоснабжение в десяти многоквартирных домах. На холод в своих квартирах пожаловались жители улиц ХХ Партсъезда, 11, Петухова, 99/2, Зорге, 253, Громова, 18, Петухова, 103/3, Немировича-Данченко, 139/3, Оловозаводская,1/2, Чигорина, 14/1, Герцена,1/2 и Громова, 17/2.

«Прокуратура оценит действия управляющих и иных организаций по исполнению жилищного законодательства и в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в региональном ведомстве.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин озвучил степень износа коммунальная инфраструктуры в Российской Федерации.