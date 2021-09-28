Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 12:00
12:00
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин иронично ответил на упреки в романах с «бабушками» ради денег
11:59
Политика
Глава МВФ Георгиева попала в новый скандал с завышением рейтинга некоторых стран
11:56
Армия
На базе российского вертолета Ми-8АМТШ создадут комплекс радиоэлектронной борьбы
11:52
Весь мир
Двойной теракт произошел на востоке сирийской провинции Алеппо, есть жертвы
11:49
Происшествия
Работник московского магазина электроники догнал вора и отобрал у него похищенные гаджеты
11:47
Политика
Медведев раскритиковал YouTube за обновленные правила и политику двойных стандартов
11:45
Общество
Без работы не останется: чем занимается слесарь сантехник и как им стать
11:43
Экономика
Gascade: транзит газа по «Ямалу — Европе» сократился в два раза
11:42
Армия
Макрон подписал с премьером Греции контракт на поставку Афинам трех фрегатов
11:42
Весь мир
Украина: как происходит возвращение со звезд
Все новости

Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры
Общество
Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Новосибирск, 28 сентября. Прокуратура начала проверку предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Кировском районе из-за задержки отопления жилых домов.

По данным ведомства, с начала отопительного сезона коммунальные службы не смогли запустить теплоснабжение в десяти многоквартирных домах. На холод в своих квартирах пожаловались жители улиц ХХ Партсъезда, 11, Петухова, 99/2, Зорге, 253, Громова, 18, Петухова, 103/3, Немировича-Данченко, 139/3, Оловозаводская,1/2, Чигорина, 14/1, Герцена,1/2 и Громова, 17/2.

«Прокуратура оценит действия управляющих и иных организаций по исполнению жилищного законодательства и в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в региональном ведомстве.

Ранее председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин озвучил степень износа коммунальная инфраструктуры в Российской Федерации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры
жкх новосибирск отопление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru